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В Московском зоопарке проснулись еноты

15:18
  • среда
  • 12 апреля 2023

Зверьки стремительно выбежали в вольер

Апрельское солнце разбудило от зимнего сна енотов в Московском зоопарке. Зверьки выбежали в вольер стремительно - и сразу начали копаться в земле.

Перебирали лапками опавшую листву, будто хотели навести порядок! На самом деле еноты просто искали насекомых - это у зверьков в крови.

В спячку они не впадали - просто спали, иногда покидая уютные норки, чтобы перекусить. И все равно пищеварение у животных еще нужно разгонять - плавно, понемногу . Поэтому рацион у них пока скромный.

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