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На зооферме ВДНХ родились три необычных козы

15:06
  • среда
  • 12 апреля 2023

Имена им придумали под стать внешности

На зооферме ВДНХ родились сразу три необычных зааненских козочки.

Имена им придумали под стать внешности: Марта, Беляночка и Розочка. Они уже уверенно стоят на ногах и с удовольствием резвятся на весеннем солнце - места в вольере достаточно.

Родители у них разные, зато окрас, как водится, белый. Только у Розочки на голове - темное пятно.

У зааненских коз шерсть короткая и почти нет рогов: может быть, поэтому порода так популярна у фермеров во всем мире.

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