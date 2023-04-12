ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

13:37
  • среда
  • 12 апреля 2023

Жалоба пришла с опозданием

Защита россиянки Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге.
Игры кончились: кто такая Дарья Трепова, устроившая теракт в Петербурге

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы от адвоката девушки по почте, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее на сайте Мосгорсуда сообщалось, что постановление об избрании Треповой меры пресечения не было обжаловано и вступило в силу. В суде уточнили, что произошла задержка, так как защита обжаловала постановление по почте. В связи с этим в карточку была внесена некорректная информация, уточняет РИА Новости. 

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещённой в России экстремистской организацией - так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”. Возбуждено уголовное дело. Трепову задержали и заключили под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дарья Трепова в Басманном суде
Дарья Трепова в Басманном суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.