Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Жалоба пришла с опозданием

Защита россиянки Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге.

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы от адвоката девушки по почте, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее на сайте Мосгорсуда сообщалось, что постановление об избрании Треповой меры пресечения не было обжаловано и вступило в силу. В суде уточнили, что произошла задержка, так как защита обжаловала постановление по почте. В связи с этим в карточку была внесена некорректная информация, уточняет РИА Новости.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещённой в России экстремистской организацией - так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”. Возбуждено уголовное дело. Трепову задержали и заключили под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"