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Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

13:52
  • среда
  • 12 апреля 2023

Единый пункт начал работу 3 апреля на улице Яблочкова

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
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Барановская отметила, что "все четко, быстро и очень организованно". На пункте множество желающих помочь тем, кто принял решение помогать своей Родине. Телеведущая отметила высокий уровень организации в пункте отбора: подать заявление, пройти медосмотр и оформить необходимые документы можно в одном месте.

По словам Барановской, максимальное время ожидания на пункте — четыре часа, однако многие проходят все этапы оформления быстрее. Она пожелала тем, кто отправляется на службу по контракту, внимательно и серьезно отнестись к предстоящим подготовке и обучению.

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

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Телеведущая Юлия Барановская
Телеведущая Юлия Барановская
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