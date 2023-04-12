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Австрия объяснила отказ в визах российским делегатам в ООН

14:02
  • среда
  • 12 апреля 2023

Значительная часть представителей России не получила разрешение на въезд

Представители России, которые собирались на сессию специального комитета ООН в Вене по борьбе с IT-преступлениями, не получили австрийскую визу из-за отсутствия необходимых данных. Такое заявление в среду, 12 апреля, сделало Министерство иностранных дел Австрии.

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Во внешнеполитическом ведомстве объяснили инцидент с визами тем, что Управление ООН по наркотикам и преступности не предоставило принимающей стороне сведения об аккредитации российских участников, сообщает РИА Новости.

Представители российской Генпрокуратуры, Следственного комитета, министерств внутренних дел и юстиции планировали принять участие в сессии специального комитета ООН в Вене по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Однако заместитель руководителя делегации Эрнест Чернухин заявил, что большинство представителей России не получили австрийскую визу. Дипломат назвал отказ австрийских властей в выдаче виз членам делегации России актом политического давления и намеренного создания препятствий для проведения переговоров по важной теме.

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