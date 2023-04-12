Лидер КНР призвал усилить подготовку к реальным боевым действиям

Запад встревожен сотрудничеством Китая с Россией

Народно-освободительная армия Китая должна проводить более активную подготовку к реальным боевым действиям. Такое заявление в среду, 12 апреля, сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидер Китая лично провел инспекцию Южной зоны боевого командования китайской армии. В ходе проверки политик подчеркнул необходимость сосредоточиться на подготовке, направленной на боевые действия.

Наряду с этим Си Цзиньпин указал на важность углубления исследований в сфере военного дела и обновления тактики и методов обучения, сообщает ТАСС.

В марте Министерство обороны КНР сообщало, что китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами России для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. В ведомстве отметили, что сотрудничество армий России и Китая будет способствовать дальнейшему росту взаимного доверия в военной сфере.

Запад встревожен из-за укрепления партнерских отношений и сотрудничества России и Китая, хотя Москва и Пекин подчеркивали, что их взаимодействие не направлено против третьих стран. Премьер Госсовета КНР Ли Цян указывал, что отношения Китая и России базируются на принципах неприсоединения к каким-либо блокам и неконфронтации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"