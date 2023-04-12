Российские таможенники изъяли у китайца семь мешков с Чебурашками

Всего 1200 штук
Гражданин Китая пытался ввести в Россию почти 1200 плюшевых Чебурашек.
Как стало известно российским таможенникам, мужчина вез игрушки для своего друга, который намеревался продать их на рынке.
"Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 килограммов каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки", - сообщает ФТС в telegram-канале.
Теперь контрабандисту грозит штраф. Чебурашек изъяли.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"