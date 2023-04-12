Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

163 сенатора проголосовали "за"

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

За закон проголосовали 163 сенатора, один высказался против, сообщает ТАСС.

Накануне Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. Как сообщили в нижней палате парламента, единый реестр военнообязанных "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными". В Кремле уточнили, что поправки не связаны с мобилизацией, поэтому обсуждение законопроекта не должно вызывать панику у населения.

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