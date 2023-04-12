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Минобороны отчиталось о ситуации в Артемовске

14:44
  • среда
  • 12 апреля 2023

ВС России успешно наступают

Штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На флангах действия украинской армии сковывают подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Кроме того, ВС России поразили резервы противника, который пытался пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.

Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и огнь артиллерии "Южной" группировки войск пресекли проникновение 28-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Константиновка в ДНР.

За прошедшие сутки на донецком направлении противник потерял более 245 военных и более 20 единиц техники.

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