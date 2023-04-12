Брюссель и отдельные члены Евросоюза поставляют Украине оружие

Европейский союз направил на оказание военной помощи киевскому режиму уже примерно 13 млрд евро. Об этом в среду, 12 апреля, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Целью таких действий Брюсселя и отдельных государств — членов ЕС чиновница назвала затягивание боевых действий. При этом украинские военные и иностранные наемники применяют поставляемое вооружение для уничтожения мирного населения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе женщин и детей.

Захарова также предупредила, что Евросоюз тратит большие средства впустую, поскольку "деньги еэсовских налогоплательщиков вновь будут поглощены украинской черной дырой и американским военно-промышленным комплексом", сообщает ТАСС.

Бездумная накачка Украины вооружением серьезно ударила по обороноспособности западных стран. В США подсчитали, что только за первые десять месяцев конфликта Киев получил так много ракет Stinger, что для восполнения запасов Вашингтону потребуется 13 лет при производстве на пределе мощностей. Не меньше десятилетия уйдет на компенсацию оскудевшего арсенала британской армии.

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