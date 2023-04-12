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Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

15:04
  • среда
  • 12 апреля 2023

В нем есть авиатренажер - часть фюзеляжа Ту-134А

На базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА) открылся детский технопарк "Наукоград" по обучению проектированию авиационной и космической техники.

Об этом 12 апреля, в День космонавтики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Технопарк площадью 550 квадратных метров открылся в новом корпусе МФЮА на улице Генерала Белова. "Наукоград" был создан за счет средств университета.

"Здесь вот создан такой интересный проект - технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. Очень важное направление <…> Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес, и не просто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах", - подчеркнул мэр.

Дети смогут получить знания в сфере авиации, космонавтики, беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий, архитектуры и дизайна. Обучение в технопарке проходит на базе четырех профильных лабораторий. Кроме того, есть авиатренажер - часть фюзеляжа самолета Ту-134А.

Первый детский технопарк в Москве был открыт в 2016 году в технопарке "Мосгормаш". Собянин отметил, что в столице на данный момент работают уже более 20 технопарков, работают 113 лабораторий. Школьники могут пройти более 400 программ обучения в рамках 47 направлений.

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