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Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

14:43
  • среда
  • 12 апреля 2023

Глава государства напомнил о важности освоения космоса

Президент России Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу "Роскосмоса" Юрия Борисова. Глава государства поздравил с праздником всех сотрудников отрасли и отметил, что освоение космоса — насущная необходимость для развития экономики и обороноспособности страны.

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Директор ведомства доложил президенту о ходе реализации масштабных проектов, среди которых — создание российской орбитальной станции и лунная программа. Путин отметил, что, "разумеется, праздник праздником, но мы должны, если уж встретились, поговорить и о состоянии отрасли, и о перспективах развития на ближайшие годы".

В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году — где-то 224 с небольшим миллиарда, а в этом – уже 251 с лишним. Выручка растет. И планы, конечно, – всех интересуют всегда планы России в этой исключительной отрасли, указал президент.

Юрий Борисов предложил детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции. Эскизный проект будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы ее создания нам уже хорошо известны.

Ранее Владимир Путин указывал, что Россия сохранила свое лидерство в космонавтике: эта отрасль динамично развивается, опираясь на масштабный научный и технологический задел, созданный за минувшие десятилетия.

Глава государства отмечал, что, несмотря на антироссийские рестрикции, другие государства не смогут без нашей страны развивать наукоемкие отрасли и осваивать космос. В частности, доставлять оборудование и материалы на Международную космическую станцию без российских "Союзов" дороже, поэтому "совсем все отрезать невозможно".

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