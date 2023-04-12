Вашингтон составляет черновик документа, утверждает журналист

Американский журналист Сеймур Хёрш, известный своим расследованием о причастности властей США и Норвегии к диверсиям на газопроводах системы "Северный поток", заявил в среду, 12 апреля, что американские власти готовят проект соглашения о завершении конфликта на Украине.

По словам Хёрша, еще два месяца назад американский Объединенный комитет начальников штабов дал инструкции разработать черновик соглашения, который будет предложен российской стороне в том случае, если она потерпит поражение в конфликте с Украиной, сообщает РИА Новости.

Журналист не назвал источник, из которого получил эту информацию, а также не привел какие-либо другие подробности. Американские официальные лица пока не комментировали заявление Хёрша.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские власти делают все для того, чтобы боевые действия на Украине не заканчивались, поскольку не хотят завершения этого конфликта.

При этом в российском посольстве в США отмечали, что Вашингтон не просто подпитывает амбиции киевского режима, а подталкивает его к эскалации конфликта. Всему международному сообществу должно стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине, подчеркивали в дипмиссии.

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