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Россия пообещала Лондону последствия за поставки Киеву боеприпасов с ураном

15:56
  • среда
  • 12 апреля 2023

Такие действия не останутся безнаказанными, подчеркнули в МИД

Если британские власти сохранили остатки трезвого мышления, они откажутся от планов передачи Украине боеприпасов с обедненным ураном. Такое заявление в среду, 12 апреля, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Declassified UK: Лондон учит ВСУ обращению с боеприпасами с обедненным ураном

Чиновница напомнила о неоднократных предостережениях против этих "безрассудных безответственных преступных планов", а также указала, что Лондон так и не отрекся от них.

Захарова призвала Великобританию не рассчитывать на то, что это сойдет ей с рук, сообщает РИА Новости.

В марте заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. По сведениям журналистов, британские инструкторы уже начали обучать украинских военных применению таких боеприпасов.

В российском Минобороны предупредили, что применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ и обрушит сельскохозяйственный экспорт с Украины на десятилетия.

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