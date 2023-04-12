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Москва запросила объяснений Еревана о целях его участия в учениях НАТО

15:21
  • среда
  • 12 апреля 2023

Ранее Армения отказалась от маневров ОДКБ на своей территории

Участие Армении в совместных учениях с НАТО вызывает закономерные вопросы у российской стороны. Москва ожидает ответа Еревана на свой запрос, после чего сделает необходимые выводы, заявили в МИД России.

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"Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа", - сказала на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее Ереван отказался проводить запланированные маневры Организации договора коллективной безопасности на армянской территории. Такие решения не способствуют повышению региональной безопасности и, безусловно, вызывают сожаление, приводит слова Захаровой ТАСС.

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