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Зеленский получил от ЦРУ список коррумпированных украинских генералов

15:47
  • среда
  • 12 апреля 2023

Уволены были только 10 из 35

Список из 35 украинских генералов и чиновников, уличенных в коррупции, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава ЦРУ США Уильям Бернс. По данным американского журналиста Сеймура Херша, это произошло во время январского визита Бернса в Киев.

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В материале лауреата Пулитцеровской премии отмечается, что через некоторое время последовали увольнения в эшелонах украинской власти. Правда, лишились теплых кресел лишь 10 фигурантов списка, которые слишком уж выставляли напоказ свое богатство.

"Те десять, от которых он избавился, нагло хвастались деньгами, которые у них были, разъезжая по Киеву на своих новых "Мерседесах", - цитирует Херш одного из сотрудников разведки.

Украинские власти в феврале уволили целый ряд высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции. Это стало крупнейшей кадровой чисткой со времени начала специальной военной операции России на Украине, передает РИА Новости.

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