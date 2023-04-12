В Геофизической службе РАН рассказали о вероятном поведении Шивелуча

Может быть еще несколько выбросов

Новый день и сразу четыре новых выброса - проснувшийся Шивелуч салютует так, что видно из космоса. Самый высокий столб пепла сегодня взлетел на 10 километров. По сравнению с предыдущим фейерверком, это чуть скромнее - вчера вулкан давал залпы ввысь на 20 километров. Но все равно выглядит эффектно.

Пепельный шлейф сегодня растянулся на 350 километров. У подножия значительно тряхнуло. И многочисленные афтершоки еще будут, не сомневаются вулканологи. Это, кстати, очень хорошо. Потому что извержение идёт по плану.

"Это наиболее вероятное поведение для Шивелуча: довольно короткая максимальная фаза интенсивная, ну и дальше спад. Я думаю, несколько дней еще можно такое ожидать, если он будет вести себя, как он обычно любит себя вести. Может, еще будет несколько выбросов", - пояснил Данила Чебров, директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмические станции фиксируют внутри вулкана бурную деятельность. Правда, научное оборудование может в любой момент выйти из строя. Слой пепла местами достигает 20 сантиметров. Вулканической пылью накрыло и солнечные батареи, на которых работает оборудование сейсмологов. И если батареи не протереть, то дневник наблюдений за вулканом оборвется, возможно, на самом интересном месте.

В ближайших к исполину поселках - вулканическая распутица. Но липкая глина сейчас не самое страшное - после мощного пеплопада начались проблемы с водоснабжением. Пить обычную воду категорически нельзя. Отряды МЧС обходят квартиры, рассказывают о правилах безопасности - на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

В район привезли газоанализаторы. С их помощью будут проводить замеры концентрации вредных веществ в воздухе и почве. Активно работают и в лабораториях. Специалисты берут пробы пепла. Эксперты изучают состав. Возможно, Шивелуч выдохнул неизвестные минералы.

А вот местные жители знают наверняка: после такого вулканического удобрения картошка в этих краях точно уродится - народная примета, говорят, еще ни разу не подводила.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"