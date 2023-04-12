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Юлия Барановская посетила пункт отбора на военную службу по контракту

16:24
  • среда
  • 12 апреля 2023

На нее произвело сильное впечатление, как четко и быстро организована работа пункта

Известная телеведущая Юлия Барановская посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в Москве. Она отметила, что работа данного пункта организована четко и быстро.

"Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать", - сказала Юлия Барановская.

По словам телеведущей, это очень важно, поскольку, когда человеку нужно посетить тысячи инстанций, на каком-то этапе может отпасть желание. "А здесь ты приходишь в одну точку и все делаешь. Это очень удобно", - добавила Юлия Барановская.

Телеведущая пожелала тем, кто отправляется на службу по контракту, внимательно отнестись к подготовке и обучению. "Очень важно всегда в таких ситуациях слушать и выполнять приказы, выполнять все установки и внимательно реагировать на все, что вокруг тебя происходит", - сказала она.

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Телеведущая Юлия Барановская
Телеведущая Юлия Барановская
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