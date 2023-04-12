Москва ответила на санкции Оттавы запретом на въезд 333 канадцев

Российская сторона придерживается принципа неотвратимости наказания

МИД России придерживается принципа неотвратимости наказания, в связи с чем незамедлительно отвечает на введенные Оттавой новые антироссийские санкции. Режим Трюдо периодически сообщает о рестрикциях в отношении россиян, отмечается в заявлении МИД России.

Санкции канадских властей затрагивают всех, "кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве", говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства документе. Уточняется, что под ограничения попадают российские официальные лица, политики, эксперты, журналисты, деятели культуры и спортсмены.

Придерживаясь упомянутого выше принципа неотвратимости наказания, Москва закрывает на постоянной основе въезд в Российскую Федерацию для 333 граждан Канады. В "стоп-листе" - представители канадского руководства, политики и парламентарии, общественники и спортсмены, замеченные в распространении оголтелой русофобии, подчеркивается в заявлении МИД.

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