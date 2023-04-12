Военным США в Польше и Румынии запретили атаковать первыми российские войска

Откровения сотрудников разведки опубликовал Сеймур Херш

Две бригады армии США общей численностью более 20 тысяч человек размещены в Польше и Румынии. Информация об их развертывании не особо разглашалась: есть подозрения, что и Белый дом не знает, что происходит в этих формированиях, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

В материале, опубликованном на странице лауреата Пулитцеровской премии на платформе Substack, отмечается: не существует никаких доказательств, что администрация Байдена действительно знает, размещены ли бригады там в рамках учений НАТО – или же с целью противостояния российским войскам на Украине.

Как сообщили Хершу источники в разведсообществе, бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. А в прошлом году ее усилили бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, развернутой в Румынии. Подчеркивается, что военнослужащим этих подразделений запрещено первыми атаковать российских военных, приводит содержание материала РИА Новости.

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