Барановская рассказала о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

Она высоко оценила работу пункта

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

Она отметила высокий уровень организации в пункте отбора: подать заявление, пройти медосмотр и оформить необходимые документы можно в одном месте.

"Я под большим впечатлением на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине. Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать", - отметила Юлия Барановская.

Медики, которые проводят медосмотры в едином пункте отбора, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание на все противопоказания.

Телеведущая пожелала тем, кто отправляется на службу по контракту, внимательно отнестись к подготовке и обучению.

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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