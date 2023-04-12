ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барановская рассказала о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

17:26
  • среда
  • 12 апреля 2023

Она высоко оценила работу пункта

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

Она отметила высокий уровень организации в пункте отбора: подать заявление, пройти медосмотр и оформить необходимые документы можно в одном месте.

"Я под большим впечатлением на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине. Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать", - отметила Юлия Барановская.

Медики, которые проводят медосмотры в едином пункте отбора, получили допуск к системе ЕМИАС. Это позволяет специалистам в режиме онлайн изучить историю болезни кандидата и обратить внимание на все противопоказания.

Телеведущая пожелала тем, кто отправляется на службу по контракту, внимательно отнестись к подготовке и обучению.

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Юлия Барановская
Юлия Барановская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.