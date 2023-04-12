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Российскому экипажу МКС назначили три выхода в открытый космос

17:31
  • среда
  • 12 апреля 2023

Космонавтам предстоит "нагонять" возникшее из-за внештатных ситуаций отставание

Космонавтам российского экипажа МКС предстоит как минимум трижды выйти в открытый космос. Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину предстоит ликвидировать отставание от программы, которое возникло по причине внештатных ситуаций.

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"Они часть выходов будут нагонять, которые были приостановлены по причинам внештатных ситуаций", - сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

Как сказал Крикалев журналистам в кулуарах мероприятия ко Дню космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, точные сроки выходов станут известны позже. Миссия Прокопьева, Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22". 15 декабря было принято решение отменить внекорабельную деятельность, напоминает ТАСС.

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