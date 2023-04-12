ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон подтвердил присутствие спецназа США на Украине

17:59
  • среда
  • 12 апреля 2023

Точное число в Белом доме назвать затруднились

Присутствие американских спецназовцев на Украине подтвердили в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что военные располагаются в посольстве США в Киеве и не участвуют в боевых действиях.

Минобороны заподозрило спецназ США в сотрудничестве с ИГ
Спецназ США провалил операцию по освобождению заложников в Афганистане

"Они совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляется в Украину", — цитирует Кирби телеканал Fox News.

О присутствии военных США на Украине ранее сообщила газета The Guardian: издание ссылалось на слитые документы Пентагона. По данным газеты, на почти 100 спецназовцев из стран НАТО находятся на украинской территории. Глава Минобороны Украины Алексей Резников немедленно взялся опровергать эту информацию. Кирби, в свою очередь, признал, что точное число присутствующих на Украине американских военных назвать не может.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.