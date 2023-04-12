Вашингтон подтвердил присутствие спецназа США на Украине

Точное число в Белом доме назвать затруднились

Присутствие американских спецназовцев на Украине подтвердили в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что военные располагаются в посольстве США в Киеве и не участвуют в боевых действиях.

"Они совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляется в Украину", — цитирует Кирби телеканал Fox News.

О присутствии военных США на Украине ранее сообщила газета The Guardian: издание ссылалось на слитые документы Пентагона. По данным газеты, на почти 100 спецназовцев из стран НАТО находятся на украинской территории. Глава Минобороны Украины Алексей Резников немедленно взялся опровергать эту информацию. Кирби, в свою очередь, признал, что точное число присутствующих на Украине американских военных назвать не может.

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