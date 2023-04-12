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Умер писатель Эдуард Багиров

18:24
  • среда
  • 12 апреля 2023

Ему было 47 лет

На 48-м году жизни скончался писатель Эдуард Багиров. Эту информацию в своем Телеграм-канале подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, Багиров был "талантливым, дерзким, борзым". "Ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать", - отметила она.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары (Туркменская ССР). В 2002 году он вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, а с 2005 года стал его главным редактором. В 2022 году писатель стал ведущим авторской программы "Багиров против" на Радио Sputnik.

В 2007 году Багиров опубликовал роман "Гастарбайтер". Он также является автором романов "Любовники" и "Идеалист".

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Эдуард Багиров
Эдуард Багиров
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