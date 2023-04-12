Путин потребовал увеличить выпуск спутников и космических систем

Россия в состоянии решить эти задачи

Российским ученым необходимо сосредоточить усилия на освоении околоземного пространства. Производство спутников необходимо увеличить, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников", - сказал президент на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.

Российский лидер пояснил, что от опытно-конструкторских работ необходимо перейти к конвейерной сборке. Подобные задачи решаются в других странах – а, значит, их может решать и Россия.

Также, по словам Путина, надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения. В интересах национальной экономики – быстрый переход к производству передовых конкурентных продуктов, приводит слова президента РИА Новости.

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