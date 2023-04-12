ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал увеличить выпуск спутников и космических систем

18:38
  • среда
  • 12 апреля 2023

Россия в состоянии решить эти задачи

Российским ученым необходимо сосредоточить усилия на освоении околоземного пространства.  Производство спутников необходимо увеличить, заявил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Путин: положительные тенденции в российской экономике укрепляются

"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников", - сказал президент на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.

Российский лидер пояснил, что от опытно-конструкторских работ необходимо перейти к конвейерной сборке. Подобные задачи решаются в других странах – а, значит, их может решать и Россия.

Также, по словам Путина, надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения. В интересах национальной экономики – быстрый переход к производству передовых конкурентных продуктов, приводит слова президента РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.