Путин: Россия будет осваивать космос

Ведь за этим стоит качественное развитие науки

В России и во всем мире сегодня отмечают День космонавтики. 62 года назад наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил орбитальный полет вокруг Земли, став первым человеком, покорившим космос. Это событие стало величайшим достижением науки XX века и важнейшим прорывом для человечества. Развитие современной российской космической отрасли стало темой сегодняшней встречи Владимира Путина с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

В день, когда весь мир вспоминает первый полёт человека в космос, даже рабочие встречи начинаются непротокольно - с поздравлений. Владимир Путин поблагодарил главу Роскосмоса и всех причастных к развитию отечественной космонавтики - непростому, но важному для страны делу.

В этом году государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли - до 251 миллиарда рублей. Средства пойдут в том числе на развитие российской многоспутниковой группировки. Но главный вызов, который сегодня стоит перед отечественной космонавтикой, создание собственной орбитальной станции. Эскизный макет будет готов летом, подтвердил Юрий Борисов. Впрочем, основные параметры и облик аппарата уже известны.

Путин: Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой Российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наши планы по Луне.

Борисов: Абсолютно точно, Владимир Владимирович. Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для лунной программы.

Нынешняя Международная космическая станция, работу которой продлили до 2028 года, результат успешного сотрудничества полутора десятков стран. Но это сейчас. А 62 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим безвоздушное пространство. Советский космонавт провел за пределами земной атмосферы 108 минут. Пилотируемый виток вокруг планеты на корабле "Восток-1" и успешное приземление в Саратовской области. С тех пор более полутысячи человек побывали на околоземной орбите. Общее время полетов — почти 100 лет. Российские космонавты, который сейчас находятся на МКС, тоже поздравили соотечественников с Днем космонавтики.

Чем живет космическая отрасль, премьер-министру Михаилу Мишустину продемонстрировали сотрудники НПО Лавочкина. Предприятие, которое начинало с выпуска истребителей для лётчиков Великой Отечественной, сегодня разрабатывает аппараты для изучения объектов Солнечной системы - Луны, Венеры, Марса - и даже за ее пределами. Отдельным достижением Научно-производственного объединения является уникальная метеорологическая система "Арктика-М": она позволяет максимально точно и быстро предсказывать погоду за полярным кругом.

"Цифровая трансформация сегодня предъявляет новые требования к аппаратам, к технологиям. И сегодня вы продемонстрировали целый спектр новых замечательных идей, технологических проработок", - отметил Мишустин.

Пользуясь возможностью, сотрудники предприятия задали главе правительства ряд вопросов. В ходе общения Михаил Мишустин рассказал о льготных условиях аренды и приобретения жилья для работников ОПК, затронули и тему целевого набора квалифицированных кадров. Особую роль в привлечении специалистов играют научные центры. Наподобие того, что сегодня строится в Москве в Филёвской пойме. Сергей Собянин рассказал о планах столицы в своей социальной сети и поздравил москвичей с праздником.

"В Филёвской пойме мы реализуем один из крупнейших в стране проектов развития технологической инфраструктуры — создаём Национальный космический центр. В уникальном научно-производственном, инженерном и образовательном кластере космической и смежных отраслей будут работать десятки тысяч высококвалифицированных инженеров, учёных и специалистов", - отметил Собянин.

Вполне возможно, сотрудниками строящегося Космического центра станут кто-то из этих ребят. Все они - участники просветительского марафона "День космонавтики", который общество "Знание" организовало в 10 российских регионах. Ученые и инженеры в формате свободного общения знакомили гостей с историей космической науки, современными технологиями и достижениями.

При этом на дискуссионных площадках можно было не только узнать что-то новое, но и проверить себя. "Всероссийский космический диктант" проводится уже в пятый раз.

"Опираясь как раз на это великое достояние, на то наследие, которое нам оставлено, мы обязаны с вами быть достойными наших предшественников", - сказал Валерий Шерин, заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Праздничные мероприятия - флешмобы, лекции, выставки - сегодня прошли во всех регионах страны. Торжественный вечер - в стенах Большого Кремлевского дворца. Где перед собравшимися выступил глава государства. Владимир Путин еще раз подчеркнул: важно не сбавлять темпы развития космонавтики и смотреть на десятки лет вперед.

"Для нас это передовые необходимые для Земли технологии. Это качественно иной масштаб развития науки и экономики. Надежный и современный уровень безопасности страны. И - скажу больше - преодоление технологических барьеров при штурме вселенной обладает особой вдохновляющей силой. Помогает школьникам, студентам становиться первопроходцами в отраслях будущего. Нам нужно обязательно помочь нашим новым гражданам покорить новые высоты", - сказал Путин.

Тем более, что российские ученые и космонавты не раз доказывали, что готовы раздвигать границы познания. Шаг за шагом. В недалеком будущем, возможно, уже и по лунной поверхности.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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