Западная техника так и не дошла до передовой

Возможная репетиция контрнаступления со стороны ВСУ. Колонну украинской техники заметили на дороге под Угледаром. Российский спецназ использовал противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и не оставил противнику шансов. Вот так после удара вражеские бронемашины выглядят на земле (см. видео). Догорает самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. А это уже кадры из-под Артемовска: сожженная САУ "Акация", по обочинам - разбитые БТРы неприятеля. В самом городе - танки ВСУ, выведенные из строя.

Российские штурмовые отряды освободили уже 80 процентов города. Сейчас идут бои за железнодорожный вокзал. Из прилегающих высотных зданий противника удалось выбить.

Для уничтожения техники противника наши войска продолжают активно использовать беспилотники "Ланцет" - противоядия у ВСУ нет. На этих кадрах барражирующий боеприпас поражает артиллерийскую установку натовского образца. За несколько секунд до взрыва одному из членов экипажа удается покинуть машину. Местность оперативно "прочесывают" наши разведчики. Этого националиста взяли в плен под Кременной. Из показаний выясняется, что многие подразделения ВСУ недоукомплектованы. А хваленая западная техника так и не дошла до передовой.

На Донецком и Херсонском направлениях за сутки уничтожены более 200 украинских военных, несколько бронемашин и склады вооружения. Замаскированные укреппозиции противника поражают пары штурмовиков Су-25.

На освобожденной территории инженерную разведку проводят военнослужащие специального поезда железнодорожных войск. В голове состава – тяжелая платформа. На ней установлены устройства, подавляющие радиоуправляемые взрыватели. В случае детонации фугаса она примет весь удар на себя. А с помощью стройматериалов, находящихся в вагонах, можно оперативно восстановить поврежденные пути.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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