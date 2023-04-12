США ввели санкции против 28 компаний из России и Китая

В черном списке - предприятия атомной отрасли России

Минторг США объявил о новом пакете санкций. На сей раз в черный список попали организации не только из России, но также из Китая, Армении, Сирии и Турции.

Как сказано в сборнике официальных документов американского правительства, черный список включает 10 структур из России, 12 компаний из Китая, две из ОАЭ и по одной из Армении, Сирии и Турции – всего 28 организаций.

В перечне попавших под ограничения значится, в частности, расположенная в Екатеринбурге группа компаний "Промэлектроника" - один из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России. Также США ввели санкции против нескольких предприятий атомной отрасли России, включая ПО "Старт" им. М. В. Проценко, Ковровский механический завод и ВПО "Точмаш". Кроме того, в список попали "Мегафон" и другие принадлежащие Алишеру Усманову компании.

В заявлении Госдепартамента США поясняется: санкции вводятся за то, что эти компании "находятся в собственности или под контролем правительства Российской Федерации, действуют … прямо или косвенно от его имени". Также ограничения объясняются якобы имевшими место попытками в обход мер экспортного контроля закупить продукцию американского происхождения, передает ТАСС.

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