ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США ввели санкции против 28 компаний из России и Китая

19:12
  • среда
  • 12 апреля 2023

В черном списке - предприятия атомной отрасли России

Минторг США объявил о новом пакете санкций. На сей раз в черный список попали организации не только из России, но также из Китая, Армении, Сирии и Турции.

Великобритания расширила санкционный список против России
Москва ответила на санкции Оттавы запретом на въезд 333 канадцев

Как сказано в сборнике официальных документов американского правительства, черный список включает 10 структур из России, 12 компаний из Китая, две из ОАЭ и по одной из Армении, Сирии и Турции – всего 28 организаций.

В перечне попавших под ограничения значится, в частности, расположенная в Екатеринбурге группа компаний "Промэлектроника" - один из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России. Также США ввели санкции против нескольких предприятий атомной отрасли России, включая ПО "Старт" им. М. В. Проценко, Ковровский механический завод и ВПО "Точмаш". Кроме того, в список попали "Мегафон" и другие принадлежащие Алишеру Усманову компании.

В заявлении Госдепартамента США поясняется: санкции вводятся за то, что эти компании "находятся в собственности или под контролем правительства Российской Федерации, действуют … прямо или косвенно от его имени". Также ограничения объясняются якобы имевшими место попытками в обход мер экспортного контроля закупить продукцию американского происхождения, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
США
США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.