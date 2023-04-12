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Депутаты Госдумы попросили генпрокурора разблокировать Twitter

19:48
  • среда
  • 12 апреля 2023

Письмо подписали представители всех фракций

Депутаты четырех парламентских фракций - "Единой России", КПРФ, СРЗП и ЛДПР – подписали подготовленное "Новыми людьми" обращение к генпрокурору Игорю Краснову. Парламентарии просят разблокировать соцсеть Twitter.

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"Обращаемся к вам с просьбой провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, нарушающих российское законодательство", - говорится в обращении.

По мнению депутатов, руководству Twitter надо предложить удалить или соответствующим образом промаркировать выявленные материалы. А если администрация соцсети пойдет навстречу - рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории Российской Федерации, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что администрация Twitter восстановила заблокированный ранее доступ к аккаунтам российских СМИ и госструктур. Тем не менее, Роскомнадзор не увидел оснований для разблокирования соцсети, отметив, что более тысячи нарушающих российское законодательство материалов так и не были удалены.

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