Херш: Зеленский присвоил 400 млн долларов, выделенных США

Журналист-расследователь с мировым именем опубликовал новую статью

Украинские ведомства создают подставные компании для заключения экспортных контрактов с частными торговцами оружием. Об этом в своем очередном расследовании сообщил американский публицист Сеймур Херш. По его информации, многие из подобных фирм находятся в Польше и Чехии, но есть также в Израиле и в странах Персидского залива. Рассказал Херш и о сотнях миллионах долларов, оказавшихся на личных счетах президента Украины.

О коррупции на Украине писали много, но сегодня впервые в западной прессе появились обвинения в адрес лично президента Зеленского. В статье, которую опубликовал журналист-расследователь с мировым именем Сеймур Хёрш, приводятся факты, которые объясняют, почему глава государства так стремится воевать до последнего украинца. Как заявляет лауреат Пулитцеровской премии со ссылкой на свои источники, Зеленский и приближённые к нему люди зарабатывают на поставке дизельного топлива для нужд ВСУ.

"По одной из оценок аналитиков ЦРУ, объём похищенных средств в прошлом году составил по меньшей мере 400 млн долларов. Другой эксперт сравнил уровень коррупции в Киеве с уровнем войны в Афганистане", - говорится в статье.

На Украине сейчас дефицит топлива - обычные люди вынуждены часами стоять в очереди на заправку. В расследовании говорится, что Зеленский закупает российскую солярку. Очевидно, это делается через множество фирм-прокладок, а затем дефицитный дизель по завышенной стоимости продаётся министерству обороны Украины.

Своих денег у Киева практически нет - закупки топлива для украинской армии делаются за счёт американской помощи, которая, по сути, разворовывается. Несколько месяцев назад похожий скандал касался поставок овощей для украинской армии - лук, морковь, картошку и куриные яйца через фирмы-однодневки продали в несколько раз дороже рыночной стоимости - в СМИ тогда попал контракт на 371 миллион американских долларов.

Министр обороны Резников, как человек Зеленского, в отставку так и не ушёл. Хёрш пишет о том, что в январе в Киев приезжал глава ЦРУ Уильям Бёрнс и привез список тех, кого нужно уволить за коррупцию. Но, по сути, была сделана лишь имитация борьбы с воровством, и США это устроило. Вашингтон закрывает глаза на многие вещи, происходящие на Украине - об этом говорят американские журналисты. В том числе игнорируется количество погибших украинских солдат. А ведь именно на этих смертях в конечном итоге и зарабатывает окружение Зеленского.

В США обсуждают утечки секретных документов Пентагона. В публичном доступе день за днём появляются новые тайны внешней политики США. По данным журналиста-расследователя Сеймура Хёрша, между руководством Белого дома и разведывательным сообществом США произошёл полный раскол. Президент Байден и руководство спецслужб теперь живут в разных мирах, последней точкой в этом стал приказ совершить теракт на "Северных потоках".

По сути, это может означать, что Байден перестал воспринимать рекомендации своих советников, кроме тех, где говорится о необходимости добиться военной победы Украины. И, вероятно, цена и возможные последствия американского президента не волнуют.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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