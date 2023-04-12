Су-27 перехватил немецкого воздушного разведчика над Балтикой

Нарушения госграницы России не допущено

Силы противовоздушной обороны Западного военного округа перехватили немецкого воздушного разведчика над Балтийским морем. Российские средства контроля воздушного пространства засекли цель, приближающуюся к границе, 12 апреля.

На перехват воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж определил, что к границе приближается самолет патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.

Су-27 вынудил иностранный военный самолета развернуться от государственной границы России. Затем российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено. Как подчеркнули в Минобороны, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"