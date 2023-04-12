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Су-27 перехватил немецкого воздушного разведчика над Балтикой

20:15
  • среда
  • 12 апреля 2023

Нарушения госграницы России не допущено

Силы противовоздушной обороны Западного военного округа перехватили немецкого воздушного разведчика над Балтийским морем. Российские средства контроля воздушного пространства засекли цель, приближающуюся к границе, 12 апреля.

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На перехват воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж определил, что к границе приближается самолет патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.

Су-27 вынудил иностранный военный самолета развернуться от государственной границы России. Затем российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено. Как подчеркнули в Минобороны, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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