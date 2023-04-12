Выживший из ума актер приближает конец света

Владимир Зеленский выжил из ума. Он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных", — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американцам надо понять, что США давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского. Риттер уверен, что украинский лидер выжил из ума. Об этом свидетельствует хотя бы его требование вернуть Крым – в то время как украинские военные в тяжелейшем положении, у них кончаются запасы вооружений, отметил бывший разведчик.

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