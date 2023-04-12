Аварийный трап сработал на самолете главы Минобороны ФРГ

Автоматика включилась по ошибке

Аварийный трап сработал на самолете бундесвера при посадке в аэропорту нигерийской столицы Ниамей. На иборту воздушного судна находились глава Минобороны Германии Борис Писториус и министр развития Свенья Шульце.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA, министры прибыли в Нигер с официальным визитом. Берлин намерен выразить свою поддержку западноафриканскому государству в преддверии вывода немецких войск из региона Сахель.

Как выяснилось, аварийный трап сработал по ошибке. По данным агентства, несмотря на инцидент Airbus немецких ВВС, который доставил министров в Нигер, все еще может быть использован.

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