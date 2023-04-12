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Россиян предупредили об опасности поездок в недружественные страны

21:57
  • среда
  • 12 апреля 2023

Рекомендуется соблюдать особую осторожность

Россиянам рекомендуют проявлять особую осторожность, планируя поездки в недружественные страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что оснований для таких предупреждений более чем достаточно.

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"МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны", — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала недавнее заявление госсекретаря США. Энтони Блинкен призвал своих сограждан немедленно покинуть Россию – приводя в качестве примера подстерегающих их угроз задержание российскими спецслужбами подозреваемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Захарова назвала заявления госсекретаря лицемерными и двусмысленными.

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