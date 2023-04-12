Россиян предупредили об опасности поездок в недружественные страны

Рекомендуется соблюдать особую осторожность

Россиянам рекомендуют проявлять особую осторожность, планируя поездки в недружественные страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что оснований для таких предупреждений более чем достаточно.

"МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны", — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала недавнее заявление госсекретаря США. Энтони Блинкен призвал своих сограждан немедленно покинуть Россию – приводя в качестве примера подстерегающих их угроз задержание российскими спецслужбами подозреваемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Захарова назвала заявления госсекретаря лицемерными и двусмысленными.

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