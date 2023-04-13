Делягин объяснил визит Байдена в Белфаст и Дублин

Почему президент США решил не приезжать на предстоящую коронацию Карла III?

Визит президента США в Белфаст и Дублин - и скрытые за этим сложности американо-британских отношений. Можно ли расценить посещение Ирландии как демонстративный жест неприязни в адрес Лондона? Почему Джо Байден решил не приезжать на предстоящую коронацию Карла III?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Когда BBC однажды попыталась взять у Байдена, уже президента, интервью, он сказал: "Я ирландец". И прошел мимо. Мать Байдена - ирландка. Когда ее поселили в лучшей гостинице и сказали, что вот на этой кровати спала английская королева, она устроилась на ночь на полу. Надо понимать, что Ирландия - это была первая колония Англии. И геноцид ирландцев длился столетиями. Англичане отрицали существование самого народа Ирландии, считая его просто сбродом. При Кромвеле было истреблено практически полтора миллиона ирландцев. Первые рабы были не негры. Первые рабы были ирландцы", - отметил парламентарий.

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