Терминатор снова в деле: Шварценеггер наводит порядок в Лос-Анджелесе

Взялся за лопату и починил дорогу

I'll be back - говорил известный герой американского боевика. Не зря Арнольд Шварценеггер всю жизнь тягал железки и демонстрировал бодрый мускул в каждом фильме, побеждая любых врагов. Герой боевиков, сражавшийся с врагами человечества, выходит на бой с коммунальной стихией.

Выбоина на одной из улиц Лос-Анджелеса, образовавшаяся после дождей, неделями не вызывала интереса местных коммунальщиков. Сколько дисков погнули водители, неизвестно. Не достучавшись до районной управляющей компании, железный Арни напряг стальной бицепс и взял в руки лопату.

Но даже терминатор, побывавший в шкуре губернатора Калифорнии, не в состоянии придумать, куда девать 135 тысяч бездомных, обитающих в Лос-Анджеле и его окрестностях. Палатки, мусор, антисанитария. Но это же свободная страна и личный выбор свободных людей! Вот свободные люди роскошествуют и на улицах Сан-Франциско, города продвинутых айтишников и стартаперов. Тут у каждого свой стартап - повсюду персонажи с мини-баром под рукой под препаратами, расширяющими сознание.

В Нью-Йорке выставлять мешки с мусором на дорогу разрешили в строго отведенное время, чтобы не плодить грызунов. По подсчетам, крыс в городе примерно в два с половиной раза больше, чем людей. В Париже давно не бывали? Как писал Хемингуэй, это праздник, который всегда с тобой!

Облик этого праздника мало соответствует рекламной заманухе. Горы мусора и крысы поначалу пугали горожан. Мэрия потратила 2 миллиона евро, чтобы извести грызунов. А потом парижане вышли на митинг и объявили - это ж не какие-то приезжие крысы. Это наши, парижские!

Мы, конечно, привыкли к рассказам, что в России все не так, и дороги у нас не те, и коммунальщики от работы отлынивают. И вместо Терминатора у нас герой - сантехник. Но когда самому Терминатору приходится латать ямы на дорогах Лос-Анджелеса - понимаешь, что в действительности все не так, как на самом деле.

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