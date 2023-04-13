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На купянском ликвидированы два подразделения украинских диверсантов

08:48
  • четверг
  • 13 апреля 2023

На авдеевском - разгромлен склад боеприпасов

Утром ВСУ возобновили обстрелы Донецка и Пантелеймоновки, выпустив 10 снарядов натовского калибра, передает "ТВ Центр" со ссылкой на Минобороны.

Власти Горловки сегодня сообщили, что раненая накануне местная жительница умерла.

Тем временем российские войска продолжают теснить радикалов с занимаемых позиций. На краснолиманском направлении Су25 уничтожили штурмовые группы боевиков.

На купянском ликвидированы два подразделения украинских диверсантов. А на авдеевском - разгромлен склад боеприпасов. 

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