Артиллерийские подразделения ВДВ бьют по командным пунктам боевиков

Удары корректируют с помощью беспилотников

Командно-наблюдательные пункты украинских боевиков уничтожили артиллерийские подразделения ВДВ. Минобороны показало кадры работы самоходных орудий "Нона".

После обнаружения в лесном массиве вражеских укрепрайонов экипажи выдвинулись на огневые позиции. Удары корректировали с помощью беспилотников. Снаряды калибра 120 миллиметров ложились точно в цель, не оставляя противнику шансов на выживание.

После выполнения задачи - оперативная передислокация, чтобы не попасть под ответный огонь боевиков.

"Боеприпасы у нас в основном три вида – термобарические, дальнего действия АРСы и штатные. В основном работаем штатными. АРСы применяются, когда уже до цели дальнее расстояние, потому что они бьют больше. По точности - хорошая машина, и поражение наносит ощутимое противнику", - рассказал старший наводчик.

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