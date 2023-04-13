Минобороны представило новых героев спецоперации

Гвардии младший сержант Андрей Старцев обнаружил минометные позиции радикалов

Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных.

Гвардии младший сержант Андрей Старцев в составе подразделения российских десантников, следуя по заданному маршруту, обнаружил хорошо оборудованные минометные позиции радикалов. После получения координат наши артиллеристы ударили по неприятелю. Украинские диверсанты были уничтожены.

Гвардии старший прапорщик Михаил Цыбенко, несмотря на сложные метеоусловия и плохую видимость, в ходе воздушной разведки сумел рассмотреть командный пункт, военную технику и большое количество националистов. Оценив обстановку, он передал цели артподразделению. Противник был ликвидирован.

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