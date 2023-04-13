Посол Антонов связал новые санкции США с бессилием

Недружественные шаги нанесут урон деловой репутации Вашингтона

Минфин США ввел новые антироссийские санкции. В "черный список" попали более 30 физических и 90 юридических лиц, передает "ТВ Центр".

Очередной пакет ограничительных мер подтверждает бессилие США добиться отказа Москвы от защиты своих интересов. Так отреагировал на рестрикции посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил - недружественные шаги нанесут урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира.

По мнению дипломата, санкции против структур госкорпорации "Росатом" - новая попытка обойти такую "условность", как правила честной конкуренции на зарубежных площадках

"Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, снимающих сливки с терактов против трубопроводов системы "Северный поток" и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам. Примечательно при этом, что от очередного санкционного выпада Вашингтона, призванного максимально осложнить взаимодействие третьих стран с отечественными контрагентами, далеко не в восторге европейские союзники Соединенных Штатов. Ведь ни для кого не секрет, что экономическое процветание стран Европы во многом зиждилось на бесперебойных поставках дешевых и высококлассных энергоносителей из Российской Федерации", - отметил посол.

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