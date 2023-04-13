Площадь пожаров в Приморье за сутки выросла в 16 раз

На данный момент из шести возгораний ликвидировано пять

В Приморье за сутки площадь, охваченная огнем, увеличилась в 16 раз и составила 2200 гектаров, передает "ТВ Центр".

На данный момент из шести возгораний ликвидировано пять. В крае введен особый противопожарный режим. Он также объявлен ещё в 15 субъектах.

Сложная обстановка в Приморье связана с весенним потеплением, которое в этом году пришло раньше обычного. Ситуацию, возможно, исправят небольшие осадки, их в выходные принесет активный циклон.

Высокий риск возникновения природных пожаров специалисты прогнозируют на территории 14 регионов страны.

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