Извержение вулкана Шивелуч продолжается с меньшей интенсивностью

Авиационный код опасности снижен с "красного" до "оранжевого"

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил новый столб пепла высотой в 5 с половиной километров, сообщает "ТВ Центр".

Извержение продолжается, но, по словам сейсмологов, уже с меньшей интенсивностью. Авиационный код опасности снижен с "красного" до "оранжевого". Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к Шивелучу на расстояние до 25 километров.

В поселках, пострадавших от пеплопада, идет расчистка территорий, местным жителям привозят воду, продукты и средства индивидуальной защиты. В поселок Ключи, который находится ближе всего к вулкану, отправилась колонна МЧС, в ее составе - бригада медиков

"Подрядные организации поселка приступили к очистке дорог. Сегодня утром из поселка Раздольное в поселок Ключи выдвинулась колонна Камчатского спасательного центра МЧС России для вывоза снега с пеплом с социально-значимых объектов. В состав колонны вошли: самосвалы, экскаваторы, фронтальный погрузчик и мини-погрузчик", - сообщил Олег Кистанов, заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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