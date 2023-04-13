В Саудовской Аравии внезапно выпал снег

Отменены занятия в учебных заведениях ряда провинций

На Саудовскую Аварию неожиданно обрушились снежная буря и град, передает "ТВ Центр".

Жизнь сразу в нескольких городах на юго-западе страны замерла. На дорогах выросли настоящие сугробы. Для их расчистки в регион направили десятки единиц техники. Местные власти ввели оранжевый (предпоследний)уровень погодной опасности.

Отменены занятия в учебных заведениях ряда провинций, в том числе Мекки. Природа преподнесла сюрприз как раз перед наступлением жаркого сезона в странах Персидского залива.

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