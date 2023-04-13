ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль допустил участие бойцов СВО в Параде Победы в Москве

08:20
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Подготовка к 9 мая уже ведется

Нельзя исключить вероятность того, что в Параде Победы на Красной площади 9 мая будут задействованы военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Севастополя ответил на сообщения об отмене Парада Победы
В Курске отменили военный парад на День Победы

По словам официального представителя Кремля, теоретически бойцы СВО могут пройти вместе с другими участниками парада по Красной площади, однако пока слишком рано, чтобы можно было с уверенностью подтвердить такие подробности.

Что касается гостей из других государств, которые могут посетить Москву в День Победы, Песков пообещал, что Кремль сообщит об этом своевременно, однако "пока еще рано об этом говорить", сообщает ТАСС.

Парад Победы традиционно проводится 9 мая на Красной площади в Москве в честь победы советских войск в Великой Отечественной войне. Подготовка к Параду Победы 2023 года в Москве уже ведется. В нем примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Генеральная репетиция парада в Москве запланирована на 7 мая, а представители средств массовой информации уже могут подавать заявки на аккредитацию для освещения мероприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парад Победы
Парад Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.