Кремль допустил участие бойцов СВО в Параде Победы в Москве

Подготовка к 9 мая уже ведется

Нельзя исключить вероятность того, что в Параде Победы на Красной площади 9 мая будут задействованы военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, теоретически бойцы СВО могут пройти вместе с другими участниками парада по Красной площади, однако пока слишком рано, чтобы можно было с уверенностью подтвердить такие подробности.

Что касается гостей из других государств, которые могут посетить Москву в День Победы, Песков пообещал, что Кремль сообщит об этом своевременно, однако "пока еще рано об этом говорить", сообщает ТАСС.

Парад Победы традиционно проводится 9 мая на Красной площади в Москве в честь победы советских войск в Великой Отечественной войне. Подготовка к Параду Победы 2023 года в Москве уже ведется. В нем примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Генеральная репетиция парада в Москве запланирована на 7 мая, а представители средств массовой информации уже могут подавать заявки на аккредитацию для освещения мероприятия.

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