Российские военные поразили позиции ВСУ термитными снарядами

Это самый распространенный вид зажигательного оружия

Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на донецком направлении при помощи термитных снарядов. Их можно применять в отношении живой силы противника и его военной техники как на открытой местности, так и в укрытии.

Как сообщает РИА Новости, основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. При использовании термитных снарядов зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300-2700 градусов. Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня "Град".

Российские военные в зоне спецоперации применяют как уже зарекомендовавшие себя виды вооружений, так и новые разработки. В частности, на вооружении подразделений ВДВ стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек". Из этих орудий термобарическими снарядами калибром 220 миллиметров российские бойцы буквально выжигают заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и артиллерийские позиции неонацистов.

Артиллерийские подразделения Западной группировки продолжают уничтожать противника с использованием 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Выявлять цель и корректировать огонь им помогают беспилотники.

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