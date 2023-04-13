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Российские военные поразили позиции ВСУ термитными снарядами

08:40
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Это самый распространенный вид зажигательного оружия

Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на донецком направлении при помощи термитных снарядов. Их можно применять в отношении живой силы противника и его военной техники как на открытой местности, так и в укрытии.
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Как сообщает РИА Новости, основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. При использовании термитных снарядов зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300-2700 градусов. Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня "Град".

Российские военные в зоне спецоперации применяют как уже зарекомендовавшие себя виды вооружений, так и новые разработки. В частности, на вооружении подразделений ВДВ стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек". Из этих орудий термобарическими снарядами калибром 220 миллиметров российские бойцы буквально выжигают заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и артиллерийские позиции неонацистов.

Артиллерийские подразделения Западной группировки продолжают уничтожать противника с использованием 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Выявлять цель и корректировать огонь им помогают беспилотники.

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