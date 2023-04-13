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МИД отметил растущие риски из-за увеличения линии соприкосновения с НАТО

09:04
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Финляндия уже вступила в Альянс, заявка Швеции рассматривается

В юридическом смысле Североатлантический альянс вышел на российско-финляндскую границу — территория Финляндии включена во все планы обороны НАТО. Такое заявление сделал в четверг, 13 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.
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Напомнив о вхождении Финляндии в этот блок, дипломат подчеркнул, что теперь в сценариях, связанных с возникновением конфликта либо с проведением военных операций, нельзя исключать того, что через воздушное пространство или по территории Финляндии может перемещаться ядерное оружие.

При этом риски столкновения сил России и НАТО растут, что очевидно на примере Балтии. Грушко отметил, что за последние годы этот прежде спокойный в военном и политическом отношении регион стараниями Альянса был превращен в зону военного соперничества.

Москва выступала с инициативами по оздоровлению ситуации, но Альянс не поддержал российские предложения, поскольку "им нужно было демонизировать Россию, приписать нам враждебные намерения", указал замминистра в интервью "Известиям".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс усилил присутствие на своем восточном фланге. Как заявил политик, это было сделано для предотвращения "какой-либо атаки" на членов НАТО. При этом Столтенберг уверял, что блок предпринимает такие действия "для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта".

Однако в российском Министерстве иностранных дел отметили, что заявления Столтенберга о глобальной роли Альянса и необходимости его выхода за пределы традиционной зоны ответственности ведут к тому, что мир становится только опаснее, а безопасность и НАТО — вещи несовместимые.

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