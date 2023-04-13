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WP: США не верят в возобновление мирных переговоров по Украине в 2023 году

09:22
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Об этом говорится в секретных документах, оказавшихся в Сети

Разведка Соединенных Штатов считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году. Такие данные содержатся в секретных американских документах по украинскому кризису, в результате утечки оказавшихся в открытом доступе.

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Как пишет The Washington Post, американская разведка не верит в возможность возобновления переговорного процесса "при всех рассматриваемых сценариях".

Кроме того, согласно документам, Вашингтон прогнозирует продолжение боевых действий между Россией и Украиной и в 2024 году, поскольку ни Москва, ни Киев пока не смогут получить решающего преимущества.

Российская сторона неоднократно подчеркивала открытость и готовность к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако в апреле 2022 года Киев свернул переговорный процесс. После этого украинские власти обставляли возобновление переговоров условиями, неприемлемыми для Москвы.

В частности, Россия не собирается обсуждать принадлежность Крыма и Донбасса, на чем настаивает Киев в виде "мирной формулы" Владимира Зеленского. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что план украинского президента является насмешкой над мирным урегулированием.

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