Об этом говорится в секретных документах, оказавшихся в Сети

Разведка Соединенных Штатов считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году. Такие данные содержатся в секретных американских документах по украинскому кризису, в результате утечки оказавшихся в открытом доступе.

Как пишет The Washington Post, американская разведка не верит в возможность возобновления переговорного процесса "при всех рассматриваемых сценариях".

Кроме того, согласно документам, Вашингтон прогнозирует продолжение боевых действий между Россией и Украиной и в 2024 году, поскольку ни Москва, ни Киев пока не смогут получить решающего преимущества.

Российская сторона неоднократно подчеркивала открытость и готовность к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако в апреле 2022 года Киев свернул переговорный процесс. После этого украинские власти обставляли возобновление переговоров условиями, неприемлемыми для Москвы.

В частности, Россия не собирается обсуждать принадлежность Крыма и Донбасса, на чем настаивает Киев в виде "мирной формулы" Владимира Зеленского. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что план украинского президента является насмешкой над мирным урегулированием.

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