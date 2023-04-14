Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Не лучший день для решения финансовых вопросов

Овны

Проблемы в общении могут вылиться в обиды, осадочек от которых останется надолго. Поэтому вам сегодня нужно быть деликатными как никогда!

Тельцы

Вам сегодня лучше держаться подальше от финансов, потому что получить желаемое не получится. Займитесь тем, что не связано с работой и покупками, отдохните.

Близнецы

Венера в вашем знаке попала под пресс мрачного Сатурна. В ближайшие дни воздерживайтесь от выводов и важных решений, крупных покупок и инвестиций.

Раки

Не самый простой день, особенно для учебы и дальних путешествий. Экзамены или перелеты могут проходить сложно - отсидитесь лучше дома.

Львы

Вы можете потерять какие-то доплаты, льготы, получить новости о снижении доходов. День неудачен для любых финансовых вопросов и публичных выступлений.

Девы

Работающим представителям знака не стоит затрагивать партнеров, поставщиков, клиентов, даже если они неправы. В личной жизни тоже лучше не нарываться на скандал!

Весы

Вам важно сегодня позаботиться о своем здоровье, не допускать перегрузок. Отдыхайте или отвлекитесь на свои хобби, читайте, занимайтесь кулинарией.

Скорпионы

Вам сегодня лучше отказаться от знакомств и любовных интрижек. Вы рискуете влюбиться без взаимности или в человека, который вам совсем не по судьбе.

Стрельцы

Домашние дела, проблемы членов семьи будут отвлекать вас от личных целей. Если не получается делать что-то для себя, то хотя бы думайте об этом, планируйте.

Козероги

Поездка, в которую вы собирались, скорее всего, не состоится по не зависящим от вас причинам. Сегодня лучше вообще лучше остаться дома, если есть возможность.

Водолеи

Не стоит вести сегодня переговоры о деньгах, подписывать документы. Иначе вы можете не получить то, что заработали, или сумма, которую вам отдадут, окажется меньше ожидаемой.

Рыбы

Ваше самообладание почти на нуле, отсюда раздражительность, недовольство всем и всеми. Найдите сегодня время для спорта, чтобы дать выход своей энергии.

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