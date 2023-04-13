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Собянин рассказал о работе московского Центра реабилитации диких животных

08:56
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Они нередко "забредают в гости"

Ежегодно на горячую линию Правительства Москвы +7 495 777-77-77 поступает около 1500 звонков по поводу диких животных. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Как написал градоначальник в своем личном блоге, москвичи сообщают о лосях, лисах, ужах и больших хищных птицах, которые встретились им на улицах города. Часто встречается молодняк уток, вальдшнепов, коростелей и других птиц. В последние годы нередко попадаются еноты.

Самыми сложными Собянин назвал случаи, когда речь идет об экзотических животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Например, были сообщения по поводу обезьян-капуцинов, попугаев ара, львят и тигрят. НА Тверской улице однажды люди заметили канадского волка.

Для помощи этим животным работает Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Большинство пациентов осматривают и выпускают на волю в соответствующие условия.

Больные и ослабленные животные, а также экзотические обитатели далеких стран и континентов поступают в Центр реабилитации в подмосковном Андрейково. Сейчас в нем находятся 780 зверей, рептилий и птиц.

Диких обитателей средней полосы России, по возможности, возвращают в естественную среду обитания. Экзотическим животным стараются найти новый хороший дом — например, в зоопарке. Те, кому невозможно подыскать новый дом, остаются в Центре и получают максимум заботы, рассказал мэр Москвы.

В марте Сергей Собянин поздравил Государственную ветеринарную службу столицы с 90-летием и рассказал, что в городе работает 26 госклиник для питомцев. В них доступны более 180 видов услуг — в том числе УЗИ, ЭКГ и компьютерная томография. Занимается Госветслужба и профилактикой болезней, в том числе общих для животных и человека. За пять лет благодаря масштабной вакцинации в Москве в шесть раз сократились случаи заболевания бешенством.

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