Собянин: Завершено благоустройство территорий возле четырех новых станций БКЛ метро

В рамках работ благоустроили больше 35,5 га территории

В Москве завершено благоустройство территорий около новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ): "Варшавская", "Каширская", "Печатники" и "Сокольники". Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, возле "Варшавской" в пешеходной части Чонгарского бульвара организовали зеленые зоны со скамейками, оборудовали площадку с уличными тренажерами.

У "Каширской" между Каширским шоссе, улицей Маршала Шестопалова и проспектом Андропова обновили два сквера — озеленили их, поставили лавочки.

Около "Печатников" сделали удобные дорожки с зонами отдыха и для занятий спортом. У кинотеатра "Тула" оборудовали тренировочный комплекс для гонок с препятствиями.

В районе станции БКЛ "Сокольники" привели в порядок несколько улиц, сквер Огнеборцев, территорию около главного входа в парк "Сокольники" и памятника Николаю Гастелло.

Наряду с этим на благоустроенных территориях организовали парковки, оборудовали современные остановки городского транспорта с зарядными слотам, построили удобные съезды для маломобильных граждан, установили на пешеходных переходах опоры контрастного освещения и провели ряд других работ.

Как ранее отмечали столичные власти, запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек. Со станций нового кольца можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метрополитена, а также пересесть на Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и линии железной дороги. На схеме метро БКЛ обозначена под номером 11, ее цвет - бирюзовый.



Строительство Большой кольцевой линии стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия. Она включает в себя 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

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